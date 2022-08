Noch 15 Jahre: "James Bond" bleibt den Fans lange erhalten

James Bond ist einfach nicht aus der Filmwelt wegzudenken! Hauptdarsteller Daniel Craig (54) spielte den berühmten Agenten gerade ein letztes Mal im aktuellsten Film der Reihe – "Keine Zeit zu sterben". Doch damit wird das Franchise nicht begraben. Produzentin Barbara Broccoli und ihre Kollegen suchen bereits fleißig ein neues Gesicht für 007. Wer auch immer in die Rolle schlüpfen wird, wird Bond wahrscheinlich eine ganze Weile spielen können – vielleicht sogar 15 Jahre lang!

"Bond wird sich auch mit 75 Jahren noch bester Gesundheit erfreuen. Er wird seinen Smoking und seine Martinis nicht an den Nagel hängen", sagte eine Quelle gegenüber The Mirror. Demnach sollen jetzt Verträge unterschrieben worden sein, die einen Fortbestand der Filme bis mindestens 2037 festlegen. Die Figur flimmerte das erste Mal 1962 im Film "James Bond – 007 jagt Dr. No" über die Leinwand und wäre dann tatsächlich über 70 Jahre alt. Die Produktionsfirmen hinter dem Franchise haben also offenbar große Pläne für den britischen Agenten. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.

Und eines steht ebenfalls nach wie vor noch nicht fest: Wer der nächste James Bond wird. Zuletzt sollte Schauspieler Idris Elba (49) hoch im Kurs gestanden haben, doch der lehnte die Rolle nun endgültig ab. Neben Idris sollen aber auch Regé-Jean Page (34) und James Norton (37) heiße Kandidaten sein.

Anzeige

Universal Studios "James Bond: Keine Zeit zu Sterben"-Filmplakat

Anzeige

Actionpress/ PictureLux Sean Connery und Ursula Andress in "James Bond – 007 jagt Dr. No"

Anzeige

Getty Images Idris Elba bei der Premiere von "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de