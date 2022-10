Jane Fonda rockt ihren ersten Auftritt seit Krebsdiagnose!

Jane Fonda (84) ist so stark wie nie! Der Hollywoodstar musste erst vor wenigen Wochen einen schweren Schlag einstecken: Bei ihr wurde zum dritten Mal Krebs festgestellt. Bereits in den Jahren 2010 und 2018 kämpfte sie gegen die Krankheit und konnte sie besiegen. Auch jetzt lässt sie sich nicht unterkriegen und begann sofort mit der Behandlung. Wie stark sie ist, zeigt sie nun auch wieder auf offener Bühne: Jane rockte ihren ersten Auftritt seit der Diagnose!

Am Donnerstag war Jane zu Gast bei der Pennsylvania Conference of Women 2022 und durfte dort eine Rede halten. Stilsicher zeigte sich die Filmikone in einem schlichten grauen Hosenanzug und ließ sich von der Moderatorin Aminatou Sow auf die Bühne helfen. Die 84-Jährige sprach über ein Thema, dass auch sie selbst ihr Leben lang bewegte: Die Veranstaltung widmete sich nämlich der "beruflichen und persönlichen Entwicklung von Frauen".

Ihre erneute Krebsdiagnose scheint Jane also nicht im Wege zu stehen. Sie gab selbst an, das sogenannte Non-Hodgkin-Lymphom ließe sich gut behandeln. Gegenüber People erzählte sie, dass die Chemotherapie bereits in vollem Gang sei und sie sie bisher auch gut verkrafte.

Anzeige

Ouzounova / SplashNews.com Aminatou Sow und Jane Fonda bei der Pennsylvania Conference for Woman 2022

Anzeige

Ouzounova / SplashNews.com Jane Fonda, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jane Fonda, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de