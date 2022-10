Kleiner Teddy: Kyle Sandilands zeigt stolz seinen Sohn!

Ein süßes Update von Kyle Sandilands (51)! Der Australier ist vielen Fans vor allem durch seine eigene Radiosendung "The Kyle and Jackie O Show" bekannt. Gemeinsam mit seiner Kollegin Jackie O (47) spricht er dort über so manch pikantes Thema und plaudert auch gerne mal private Details aus. Und von denen gibt es aktuell eine Menge zu erzählen: Der Moderator ist nämlich kürzlich Papa geworden und zeigt jetzt stolz seinen kleinen Sohn.

Auf dem Instagram-Profil der Radioshow veröffentlichte Kyle am Sonntag einen Schnappschuss mit seinem Baby. Stolz hält der 51-Jährige seinen Sohn darauf auf dem Arm. "Kyles kleiner Bär", heißt es zu dem Foto in Anspielung auf den Pullover des Kleinen. Zudem verriet der Neu-Papa den Namen seines Sprösslings – denn er nutzte das Hashtag "Otto".

Schon im August hatte Kyle über seinen Manager verkünden lassen, dass seine Verlobte Tegan Kynaston sein erstes Kind zur Welt gebracht hat. Im Netz teilte der Moderator anschließend ein Bild aus dem Kreißsaal – zahlreiche Fans und Promifreunde gratulierten ihm darunter zur Geburt seines Sohnes.

Getty Images Kyle Sandilands, australischer Radiomoderator

Action Press / Splash News Kyle Sandilands und seine Verlobte Tegan Kynaston

Instagram / kyleandjackieo Kyle Sandilands und Tegan Kynaston mit ihrem Sohn Otto

