"Jammernder Prinz": Kyle Sandilands hetzt gegen Prinz Harry

Er sagt seine Meinung! Der australische Radiomoderator Kyle Sandilands (52) hat auf die Veröffentlichung von Prinz Harrys (38) Dokumentation "Heart of Invictus" reagiert. Der Sohn von König Charles (74) spricht in der Doku über die seelischen Folgen, die er wegen des frühen Verlusts seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) und wegen seines Kriegseinsatzes zu tragen hatte. Dabei hat Kyle Harry einen ordentlichen Seitenhieb verpasst!

"Ich habe es satt, diesen kleinen jammernden Prinzen zu hören. Er will, dass ihn ständig alle bemitleiden", schimpft Kyle in "The Kyle and Jackie O Show". Es sei für Harry Zeit, darüber hinwegzukommen: "Wir alle haben zu kämpfen, aber er hat sicherlich weniger zu kämpfen, als der Rest von uns." Schließlich würden viele Menschen ein Elternteil verlieren, aber hätten im Gegensatz zu Harry nicht die Mittel und das Geld, sich Hilfe zu holen.

Zudem zweifelt der Moderator auch Harrys Behauptungen an, während seines Kriegseinsatzes in Afghanistan 25 Menschen getötet zu haben. Er glaube stattdessen, dass Harry als Prinz in Sicherheit gebracht wurde. "Du hast kein PTSD. Du hast keine Action gesehen. Wo ist die Action?", wirft er Harry vor, nachdem dieser in seiner Dokumentation erzählt hatte, dass er zu Hause keine Unterstützung bekommen hätte, um herauszufinden, was mit ihm los gewesen sei.

Getty Images Kyle Sandilands, Moderator

Getty Images Prinz Harry, 2021

Getty Images Prinz Harry und seine Kameraden im Krieg gegen die Taliban

