"Hässlich": Moderatoren lästern fies über junge Kylie Jenner

Was Kylie Jenner (26) wohl zu dieser Aussage zu sagen hat? Die US-Amerikanerin ist inzwischen eine der erfolgreichsten und bekanntesten jungen Frauen der Welt. Mit ihrem Kosmetikunternehmen baute sich die Halbschwester von Kim Kardashian (42) ein echtes Imperium auf. Und das hätte wohl nicht jeder von der Beauty gedacht: Diese Promis hielten Kylie nämlich nicht nur für untalentiert, sondern auch noch für hässlich...

In der "The Kyle and Jackie O Show" erinnern sich Kyle Sandilands (52) und Jackie O (48) jetzt an ein Treffen mit der Geschäftsfrau zurück. Damals sei das Duo bei den Kardashian-Jenners zu Besuch gewesen, um dort ihre Sendung aufzunehmen. Besonders die damals noch sehr junge Kylie und ihre Schwester Kendall (27) blieben im Gedächtnis. "Ich erinnere mich, wie wir sie angeschaut haben und dachten: Aus denen wird nie etwas!", erklärt Jackie und ergänzt: "Ich meinte noch: Was ist mit der hässlichen Kleinen?" Keiner von ihnen habe damals geahnt, was "eine kleine rekonstruktive Operation und das richtige Lippenkit" bewirken können.

Tatsächlich hat sich Kylie seit ihrer Jugend besonders optisch sehr verändert – und das auch dank einiger Beauty-Eingriffe. Ihre Lippen hatte sich die zweifache Mutter schon in jungen Jahren auffüllen lassen. Vor einigen Monaten gab sie dann zu, dass sie auch eine Brustvergrößerung hatte vornehmen lassen und diese bereue.

Anzeige

Getty Images Kyle Sandilands und Jackie O

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner, September 2010

Anzeige

kyliejenner Kylie Jenner im August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de