Altersflecken: Kyle Sandilands dachte, er hat Hautkrebs!

Er ging vom Schlimmsten aus! Kyle Sandilands (52) ist vor allem durch seine Radiosendung "The Kyle and Jackie O Show" bekannt. Mit seiner Kollegin Jackie O (48) plaudert der Australier dort schon seit fast 18 Jahren. Dabei kommen oftmals auch brisantere Themen oder private Storys zur Sprache. So auch jetzt wieder: Kyle fand kürzlich zwei Knötchen im Gesicht und dachte, er habe Hautkrebs!

"Ich habe diese kleinen Wucherungen bemerkt und da ich ein sehr gut aussehender Mann bin, hat mich das gestört", erklärt der 52-Jährigen witzelnd in der "The Kyle and Jackie O Show". Weil er dachte, die Flecken seien Krebsgeschwüre, sei er zu einer Dermatologin gegangen. Deren Diagnose scheint ihn einerseits erleichtert zu haben, andererseits war sie ihm aber auch unangenehm: "Ich möchte nicht einmal sagen, wie sie heißen. Es ist erniedrigend. Geriatrische Warzen." Die dunklen Male im Gesicht treten vor allem bei älteren Personen auf und werden deshalb auch Altersflecken genannt.

Sonst geht es dem Moderator privat aktuell aber wohl ziemlich gut. Erst vor wenigen Wochen gab er seiner Liebsten Tegan Kynaston in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Die zwei sind außerdem auch schon Eltern: Vergangenes Jahr hatten sie ihren Sohn Otto auf der Welt begrüßt.

Action Press / Splash News Kyle Sandilands und seine Verlobte Tegan Kynaston

Getty Images Kyle Sandilands, Radiomoderator

Instagram / kyleandjackieo Kyle Sandilands mit seinem Sohn

