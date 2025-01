Kyle Sandilands und Tegan wollen 2025 ein zweites Kind

Der bekannte KIIS FM-Radiomoderator Kyle Sandilands (53) und seine Frau Tegan Kynaston haben verkündet, dass sie sich ein zweites Kind wünschen. Das Paar, das bereits den zweijährigen Otto hat, möchte in diesem Jahr mit den Vorbereitungen für weiteren Nachwuchs beginnen. Der 53-jährige Kyle erklärte, dass der Zeitpunkt gut überlegt sein müsse, da er neben seiner Radiosendung auch für "Australian Idol" tätig sei. "Wir haben gestern darüber gesprochen und wahrscheinlich fangen wir dieses Jahr mit den Vorbereitungen an", sagte der Radiostar laut einem Bericht von MailOnline. Er ergänzte scherzhaft, dass sein Manager Bruno Bouchet die Planung übernehmen müsse, damit alles perfekt getimt sei.

Kyle, der im August 2022 zum ersten Mal Vater wurde, schwärmt bereits seit langem über die Freuden der Vaterschaft. In einem Interview beschrieb er das Zusammensein mit seinem Sohn als eine der schönsten Erfahrungen seines Lebens. Schon im vergangenen Jahr, als Otto etwa ein Jahr alt war, hatte Kyle über Familienerweiterung nachgedacht und sich öffentlich dazu geäußert. Während eines Gesprächs mit Model Miranda Kerr (41) in der "Kyle and Jackie O Show" fragte er spaßeshalber nach ihrem Rat, ob ein zweites Kind sinnvoll sei. "Ja", antwortete Miranda sofort zustimmend.

Kyle, der früher eigentlich keine konkreten Pläne hatte, Vater zu werden, hat immer wieder betont, wie sehr er die Zeit zu Hause mit seiner Familie genießt. "Ich kann mir nicht vorstellen, glücklicher zu sein", sagte er der Daily Mail Australia in einem Interview. Sohn Otto sei für ihn eine wahre Bereicherung im Alltag. "Früher habe ich stundenlang ferngesehen, und jetzt sitze ich einfach da und schaue ihn an. Er macht mir wirklich Freude", schwärmte der Schauspieler weiter. Es sieht ganz danach aus, als würde Kyle vollkommen in seiner Vaterrolle aufblühen.

Getty Images Kyle Sandilands, Radiomoderator

