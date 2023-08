Autsch: Es hagelt Kritik zum "And Just Like That"-Finale!

Autsch, das sitzt! Die zweite Staffel von And Just Like That ging vergangenen Abend zu Ende und das mit Spannung erwartete Finale flimmerte endlich über die Bildschirme. Den Gastauftritt von Schauspielerin Kim Cattrall (67), der bereits vor Monaten angeteasert worden war, bekamen Fans also endlich zu Gesicht. Nicht alle Reaktionen dazu fallen aber positiv aus: In einer australischen Radioshow bekommt das Staffelfinale nun ordentlich sein Fett weg!

In einer Episode der australischen Radioshow "The Kyle and Jackie O Show" diskutiert das Moderationsduo die Finalepisode und hat zur Samantha-Storyline eine klare Meinung. Kyle Sandilands (52) findet: "Was für ein Stück Scheiße. Was ist das für ein Quatsch. Das war das schlechteste Schauspiel, das ich je gesehen habe." Seine Kollegin Jackie O (48) pflichtet ihm bei: "Ich denke, wir hätten diese Szene besser und natürlicher rüberbringen können."

Die Nachricht von der Samantha-Rückkehr hatte Fans weltweit sehr glücklich gemacht. Serienkollegin Cynthia Nixon (57), die die Rolle der Miranda Hobbes verkörpert, hatte sich allerdings enttäuscht über den News-Leak gezeigt. Samanthas Auftritt hätte für Fans der Show eine Überraschung werden sollen – daher hatte die Rothaarige vor Ausstrahlung befürchtet, die hohen Erwartungen der Zuschauer könnten eventuell nicht erfüllt werden.

Getty Images Kyle Sandilands und Jackie O

Getty Images Kim Cattrall, Schauspielerin

Getty Images Cynthia Nixon im April 2023

