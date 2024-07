Kannibalismus-Drama: Kyle Sandilands verteidigt Armie Hammer

Hinter Armie Hammer (37) liegen turbulente Zeiten: Mehrere Ex-Freundinnen warfen ihm Missbrauch vor, auch Kannibalismus stand im Raum. Nun äußert sich Kyle Sandilands (53) zu den Vorwürfen und nimmt den Schauspieler in Schutz. "Jetzt ist der Kerl pleite, weil er und seine Freundin offensichtlich ein paar komische Scherze über 'Ich liebe dich so sehr, dass ich deine Rippen braten will' gemacht haben", erklärt er in der Radiosendung "The Kyle and Jackie O Show" und fügt hinzu: "Wenn eine Ex ein paar fragwürdige Texte in die Welt setzt, reagieren alle reflexartig und sagen: 'Oh, der Typ ist ein Kannibale, der taugt nichts'."

In der Radiosendung bringt der 52-Jährige zudem sein Mitgefühl zum Ausdruck. "Die Welt ist sehr schlecht [...]. Dieser Typ hat jetzt keine Perspektiven mehr, kein Geld mehr. Nein", stellt der Moderator klar und verrät dabei: "Ich habe ein bisschen Mitleid mit ihm, denn er hat ja niemanden gegessen."

Bereits vor drei Jahren wurden Missbrauchsvorwürfe und angebliche Kannibalismus-Fantasien um Armie laut. Die Konsequenzen waren schnell gezogen: Er wurde von seiner Talentagentur, seinem PR-Team und verschiedenen Filmprojekten fallen gelassen. Erst vor wenigen Tagen erklärte der gefallene Hollywoodstar seine Sicht der Dinge und nahm Stellung zu den Anschuldigungen seiner ehemaligen Partnerin Paige Lorenze. "Es gab ein Szenario, über das wir vorher gesprochen hatten, bei dem ich im Grunde mit einer winzigen Spitze den Buchstaben A nachzeichnen würde, wie die Spitze eines kleinen Messers", gestand der 37-Jährige bei "Piers Morgan Uncensored".

Getty Images Kyle Sandilands, Radiomoderator

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

