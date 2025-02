Kyle Sandilands muss sich einer Gehirnoperation unterziehen

Kyle Sandilands (53) hat im australischen Radio in seiner gemeinsamen Morningshow mit Jackie O Henderson (50) namens "The Kyle and Jackie O Show" eine schockierende Diagnose öffentlich gemacht: Bei dem Radiomoderator wurde ein Hirn-Aneurysma entdeckt. "Am Freitag teilte mir mein medizinisches Team mit, dass ich ein Aneurysma im Gehirn habe, das sofort behandelt werden muss, und zwar durch eine Gehirnoperation", enthüllte Kyle live on air.

Weiter erzählte der 53-Jährige: "Es ist keine Verstopfung. [...] Es dehnt sich aus, und wenn es platzt, sitzt man entweder im Rollstuhl oder ist tot." Seine Co-Moderatorin Jackie versuchte die Situation aufzuhellen und versicherte ihm im Studio: "Lass uns positiv denken." Doch pragmatisch wie Kyle nun mal ist, entgegnete er dem netten Versuch der Aufmuterung nur ein: "Das funktioniert im echten Leben nicht."

Kyle ist bereits seit Jahrzehnten eine feste Größe in der australischen Unterhaltungsbranche und bekannt für seinen oft kontroversen, aber ehrlichen Stil. Privat ist der Radiomoderator Vater eines kleinen Sohnes, den er im Jahr 2022 mit seiner Frau Tegan begrüßte. In der Vergangenheit hatte sich Kyle mehrfach offen über seine Erlebnisse und Herausforderungen – sowohl beruflich als auch privat – geäußert, was ihn für viele zum Publikumsliebling machte. Wie er bereits früher in Interviews erklärte, ist Offenheit eine der wichtigsten Säulen seines Erfolgs. "Ich bin, wer ich bin, und so teile ich es auch", machte er einst in einer seiner Shows klar.

Getty Images Kyle Sandilands und Jackie O

Action Press / Splash News Kyle Sandilands und seine Ehefrau Tegan Kynaston

