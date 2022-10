König Charles III. muss William jetzt stolze Summe zahlen

König Charles III. (73) muss für seinen Landsitz nun tief in die Tasche greifen! Denn nach dem Tod der Queen (✝96) wurden die Besitztümer in der Monarchie wieder neu verteilt. Im Rahmen dessen soll sein Sohn Prinz William (40) ein Immobilienportfolio im Wert von knapp 400 Millionen Euro geerbt haben. Zu dem Erbe gehört auch der Landsitz des Königs, das Highgrove House in Gloucestershire aus dem 18. Jahrhundert. Die Mietpacht soll sich auf ein sechsstelliges Sümmchen belaufen!

The Sun berichtete, dass Prinz William als Vermieter des Highgrove-Anwesens von Charles ab sofort knapp 800.000 Euro im Jahr erhalte. Der Landsitz des Königs verfüge über 360 Hektar Parkanlagen und Wälder sowie eine Rinder- und Schafzucht. Neben dem Anwesen seines Vaters soll der Thronfolger noch Schlösser, Wälder, Bauernhöfe und Küsten, ganze Wohnsiedlungen und Gewerbeimmobilien besitzen. Damit erreiche der Sohn von Prinzessin Diana (✝36) Platz eins im Ranking der größten privaten Landbesitzer Großbritanniens. Insgesamt soll sein Vermögen rund 1,4 Milliarden Euro umfassen.

Von allen Besitztümern Williams sei laut einem Insider von The Sun das The Oval Cricket Ground am spektakulärsten. Es gilt als das bekannteste Cricket-Stadion der Welt und steht im Londoner Stadtteil Kennington. Derzeit hat die Sportstätte eine Kapazität von sage und schreibe 25.500 Zuschauern.

