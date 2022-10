Schwangerschaft: Heather Rae Young genießt jeden Moment!

Heather Rae Young (35) könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein! Die Selling Sunset-Beauty hat im Juli tolle Neuigkeiten aus ihrem Privatleben publik gemacht: Gemeinsam mit ihrem Mann Tarek El Moussa (41) erwartet sie derzeit ihr erstes Kind. Das Paar darf sich auf einen kleinen Sohnemann freuen. Bis zur Geburt ihres Babys genießt Heather aber auch schon die Schwangerschaft in vollen Zügen!

Auf ihrem Instagram-Profil schwärmte Heather jetzt nämlich in den höchsten Tönen von ihrem Weg zum Babyglück. "Momentan ist es der perfekte Mix aus viel beschäftigter, berufstätiger Mama in spe und dem Genießen jedes Augenblicks, in dem unser Junge heranwächst", betonte die 35-Jährige. Sie erfreue sich gerade an so vielen kleinen Momenten. "Wie zum Beispiel, meinen Bauch zu streicheln oder zu lächeln, wenn ich spüre, dass er strampelt", zählte sie auf.

Heather ist es zudem wichtig, auch nach der Geburt ihres Sohnes weiterhin im Job alles zu geben. "Ich möchte eine Mutter sein, die arbeitet und eine beeindruckende Karriere hat – aber die auch für alle großen und kleinen Momente für unseren kleinen Jungen da ist", verdeutlichte sie. Sie wolle später ein Vorbild für ihr Kind sein.

Heather Rae Young und Tarek El Moussa

Heather Rae Young, "Selling Sunset"-Star

Heather Rae Young und ihr Mann Tarek El Moussa

