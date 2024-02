Heather Rae feiert ersten Geburtstag von Sohn im Disneyland!

Sie genießen ihre gemeinsame Zeit! Im Februar 2023 hatten Heather Rae Young (36) und ihr Ehemann Tarek El Moussa (42) ihren Sohn Tristan auf der Welt begrüßen dürfen. Während ihr Mann bereits zwei Kinder aus einer vorherigen Beziehung hat, ist es von der Selling Sunset-Darstellerin das erste Kind. Vor wenigen Tagen wurde ihr Sohn ein Jahr alt. Anlässlich Tristans ersten Geburtstags machten Heather und ihre Familie einen Ausflug ins Disneyland!

Auf Instagram teilt die TV-Bekanntheit einige Bilder von ihrem Familienausflug. In Micky-Mouse-Pullovern posiert die Patchwork-Familie vor dem berühmten Disney-Schloss. "Wir hatten so viel Spaß, Tristans ersten Geburtstag im Disneyland zu feiern! Es hat so Spaß gemacht, als Familie dort zu sein und Tristans Gesicht bei allen Fahrgeschäften aufleuchten zu sehen, war die süßeste Sache", schreibt Heather zu dem Post.

Für ihren Sohn ließ sich der Reality-TV-Star sogar ein Tattoo stechen lassen. Hinter Heathers rechtem Ohr ist nun in schnörkeliger Schrift das Wort "Tristan" zu sehen. Das Ergebnis der Tätowierung präsentierte die 36-Jährige stolz auf der Social-Media-Plattform.

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae Young und Tarek El Moussa mit ihrem Sohn Tristan

Getty Images Heather Rae Young, "Selling Sunset"-Star

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae Young, Dezember 2023

