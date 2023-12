Heather Rae Youngs Liebe für ihren Sohn geht unter die Haut!

Diese Liebeserklärung geht unter die Haut! Der Selling Sunset-Star Heather Rae Young (36) hat in Tarek El Moussa (42) ihre große Liebe gefunden. Im Januar wurde die Immobilienmaklerin erstmals Mama. Zusammen mit ihrem Mann begrüßte sie einen Sohn namens Tristan auf der Welt. Im Netz gibt die TV-Bekanntheit regelmäßig süße Einblicke in ihr Mamasein. Nun teilt sie einen besonderen Liebesbeweis: Heather hat ihrem Sohn ein Tattoo gewidmet!

Via Instagram teilt die 36-Jährige vor wenigen Tagen ein Foto ihrer neuen Tätowierung. Die Stelle hinter ihrem Ohr ziert nun in schnörkeliger Schrift das Wort "Tristan". Total stolz schrieb sie zu ihrem Beitrag: "Vor und nach Tristan – es sind die kleinen Dinge für mich." Ihre ehemalige "Selling Sunset"-Kollegin Chrishell Stause (42) kommentierte eine Reihe von Herz-Emojis unter dem Post. Doch nicht alle Fans waren so begeistert von Heathers neuem Tattoo und dessen Platzierung: "Doch nicht hinter dem Ohr! Das ist so kitschig", schrieb ein Follower.

Der Reality-TV-Bekanntheit kennt sich mit umstrittenen Tattoos schon aus: Im Februar 2021 hatte sie ein ihrem Ehemann gewidmetes Tattoo – "Yes Sir, Mr El Moussa" – auf ihrer Hüfte präsentiert. Viele Fans hatten sich kritisch über die Tätowierung geäußert. Ihr Ehemann war indes von dem Liebesbeweis begeistert: "Für immer und ewig", hatte er kommentiert.

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae Young und Tarek El Moussa mit ihrem Sohn Tristan

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae Young, Dezember 2023

Instagram / heatherraeyoung Tarek El Moussa und Heather Rae Young im Juni 2022

