Heather Rae El Moussa fand Zeit bei "Selling Sunset" toxisch

Heather Rae El Moussa (36) schießt scharf gegen Selling Sunset. Im "The Skinny Confidential Him & Her"-Podcast bezeichnet sie die Reality-TV-Show als toxisch. "Es nahm mein Leben in Beschlag, es war schwer, meinen eigentlichen Job, Immobilien, zu machen", erklärt die Maklerin. "Es war schwer, irgendetwas anderes zu tun. Ich war die ganze Zeit von ihm [meinem Mann Tarek] weg, ich war die ganze Zeit von unseren Kindern weg. An manchen Tagen war ich zwölf bis 14 Stunden weg. Es war verrückt. Sie wollen einfach immer mehr und mehr und mehr", schildert Heather.

Auch der Umgang mit den anderen Darstellerinnen machte der 36-Jährigen zu schaffen: "Du bist mit einem Haufen Frauen zusammen, von denen jeder in der Show ein Star sein will, weißt du, die Nummer eins. Und sie tun so ziemlich alles, [um das zu erreichen]." Irgendwann brach Heather unter dem Druck zusammen. "Ich kam nach Hause zu [Tarek] und weinte vor lauter Stress", erinnert sie sich zurück. "Du drehst, du machst es durch, es ist dein echtes Leben und dann kommt die Show raus, du musst sie dir ansehen und dann musst du wieder mit dem Stress fertig werden. Man wird für fast alles, was man tut, angegriffen, weil die Fans so lautstark und in den sozialen Medien sind", merkt die Influencerin an.

Mittlerweile ist Heather kein Teil mehr von "Selling Sunset". Dem Reality-TV-Geschäft will sie jedoch trotzdem nicht den Rücken kehren. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Tarek El Moussa (42) hat sie die Show "The Flipping El Moussas". Darin geben sie ihren Fans nicht nur Einblicke in ihr Business, sondern auch in ihr Eheleben.

Netflix Der "Selling Sunset"-Cast

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae und Tarek El Moussas, Ehepaar

