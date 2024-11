Heather Rae El Moussa zeigt ihren durchtrainierten Bauch

Heather Rae El Moussa (37) hat das Geheimnis ihrer beeindruckenden Bauchmuskeln nach der Geburt ihres Sohnes Tristan enthüllt. Die TV-Schönheit und ihr Ehemann Tarek El Moussa (43), ein bekannter Reality-TV-Star, haben im Januar 2023 ihr erstes gemeinsames Kind willkommen geheißen, nachdem sie 2021 geheiratet hatten. Seit der Geburt arbeitet Heather mit der Trainerin Paulina Hefferan zusammen, um ihren Körper wieder in Form zu bringen. Auf Instagram präsentierte sie ihren über drei Millionen Followern ein beeindruckendes Vorher-Nachher-Foto ihrer Bauchmuskeln und erklärte, dass die Heilung ihres Darms ihre Figur und Gesundheit maßgeblich verbessert habe.

In der Bildunterschrift enthüllte sie ihre genaue Routine, um ihre Darmgesundheit und Verdauung zu verbessern und die gewünschte Figur zu erreichen. Sie erklärte, dass sie nach der Geburt mit Blähungen zu kämpfen hatte und die Heilung ihres Darms alles verändert habe. Ihr Abendprogramm besteht aus zwei Kapseln des Reset PM Gut Cleanse aus der Produktlinie "Paulina Fitness" von ihrer Trainerin. Heather schwärmte: "Ich schwöre auf diese", und fügte hinzu, dass sie und ihr Ehemann "beide besessen" von dem Produkt seien. Morgens nimmt sie ein Probiotikum ein und fügt ihrem Wasser Elektrolyte hinzu. Weitere Tipps von ihr sind die Begrenzung von Gluten und Soja sowie tägliche morgendliche Spaziergänge mit Tristan, die ihre Verdauung erheblich verbessert haben.

Neben dem kleinen Tristan ist Heather auch Stiefmutter von Tareks zwei älteren Kindern, Taylor und Brayden, die er mit seiner ersten Frau Christina Hall hat. Christina und Tarek wurden gemeinsam in der HGTV-Show "Flip Or Flop" berühmt, die sie auch nach ihrer Trennung weiter moderierten. Jetzt tritt Tarek mit beiden Ehefrauen in einer neuen Hausrenovierungsshow namens "The Flip Off" auf, in der sie in Renovierungsprojekten gegeneinander antreten. Als die Show mit den Dreharbeiten begann, sollten Tarek und Heather gegen Christina und ihren damaligen Ehemann Josh Hall antreten. Doch Christina und Joshs Ehe zerbrach kurz darauf, und Berichten zufolge soll Josh daher aus der Show herausgeschnitten worden sein.

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae El Moussa im November 2024

Instagram / therealtarekelmoussa Heather Rae Young, Tarek El Moussa und ihre Kids

