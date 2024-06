Wollen Heather Rae und Tarek El Moussa noch weitere Kinder?

Tarek El Moussa (42) und seine Frau Heather Rae (36) haben bereits ihren gemeinsamen Sohn Tristan, außerdem hat der Unternehmer zwei Kinder aus einer früheren Partnerschaft: Tochter Taylor und Sohn Brayden. Ein neugieriger Fan auf Instagram möchte nun wissen, ob die Schauspielerin und ihr Liebster sich noch mehr Nachwuchs wünschen. "Wir haben bereits ein tolles, bezauberndes Baby und ich bin besessen von ihm", schwärmt Heather und ergänzt: "Ich meine, wir haben einen vollen Terminkalender. Wir haben ja auch drei Kinder." Ganz ausschließen will sie ein weiteres Kind aber auch nicht.

"Tristan ist ein einfaches Baby. Ich liebe alles an ihm. Ich liebe alles daran, Mutter zu sein. Aber viele Leute haben gesagt, dass man ein Engelsbaby bekommt und das Zweite dann wie ein Terrorist wird", erklärt sie ihre Zweifel und fügt hinzu: "Das würde mir wahrscheinlich auch passieren. Wie auch immer. Also ich weiß es nicht, wir werden sehen. Man weiß nie, was passieren wird." Eine endgültige Entscheidung bezüglich ihrer Familienplanung haben Heather und Tarek bisher also wohl noch nicht gefällt.

Das Leben als Patchworkfamilie läuft für den TV-Star und seine Liebste aber anscheinend völlig problemlos, wie sich kürzlich in einer Folge der beliebten Immobilienserie Selling Sunset zeigte. In der Show lobte Taylor ihre Stiefmutter nämlich in den höchsten Tönen: "Ich kenne dich jetzt seit vier Jahren und möchte dir nur sagen, dass du die beste Mutter aller Zeiten bist. Ich hätte mir keine bessere wünschen können."

Instagram / therealtarekelmoussa Heather Rae Young, Tarek El Moussa und ihre Kids

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae El Moussa und ihre Stieftochter Taylor

