Heather Rae und Tarek El Moussa feiern dritten Hochzeitstag

Tarek El Moussa (43) und seine Ehefrau Heather Rae Young (37) feiern ihren dritten Hochzeitstag und blicken dabei auf ihr gemeinsames Leben zurück. Das Paar, das derzeit an der neuen HGTV-Show "The Flip Off" arbeitet, genießt zusätzlich das Familienglück mit ihrem einjährigen Sohn Tristan. Heather teilte zu diesem besonderen Anlass eine liebevolle Hommage an ihren Liebsten auf Instagram und reflektierte darüber, wohin sie das Leben bisher geführt hat.

In ihrem Beitrag zeigte sie eine Reihe von Fotos aus den vergangenen Jahren, darunter die Verlobung am Strand, Hochzeitsbilder und Aufnahmen mit Tareks Kindern Taylor und Brayden aus seiner Ehe mit Christina Hall (41). Heather betonte, dass sie und Tarek in den letzten Jahren viel dazugelernt hätten und gemeinsam gewachsen seien. Besonders hob sie hervor, wie sie als Ehepartner und Individuen mental und emotional stärker geworden sind. "Heute habe ich alles, was ich mir immer gewünscht habe: Ich bin eine Ehefrau und Mama", schrieb sie.

Heather, bekannt aus der Serie Selling Sunset, und Tarek lernten sich im Juli 2019 kennen, ein Jahr nachdem Tareks Scheidung von Christina abgeschlossen war. Seitdem haben sie eine gemeinsame Familie aufgebaut und genießen das Leben mit ihrem kleinen Tristan. "Unsere Liebe ist wunderschön, wir sind wirklich beste Freunde", schwärmt Heather auf Instagram. Gemeinsam meistern sie den oft chaotischen Alltag und unterstützen sich gegenseitig.

Instagram / therealtarekelmoussa Heather Rae Young, Tarek El Moussa und ihre Kids

Instagram / therealtarekelmoussa Heather Rae Young und Tarek El Moussa mit ihrem Sohn im April 2023

