Haben Patrick und Antonia ihr Sommerhaus-Preisgeld geteilt?

Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22) haben die neue Sommerhaus-Staffel gewonnen! Die Bauer sucht Frau-Stars konnten nach einem engen Kopf-an-Kopf-Rennen gegen ihre Mitstreiter Christina Grass (34) und Marco Cerullo (33) das Finale für sich entscheiden – und sind damit um 50.000 Euro reicher! In der Reunionshow betonte die Influencerin aber, dass sie den Sieg nur ihrem Schatz zu verdanken habe. Haben sich Patrick und Antonia das Preisgeld trotzdem geteilt?

In ihrer Instagram-Story stellte sich die 22-Jährige nun den Fragen ihrer Community. Ein Fan interessierte sich dabei dafür, ob Antonia auch etwas vom Gewinn abbekommen habe. "Natürlich habe ich meinen Anteil bekommen und wir haben sozusagen brüderlich geteilt", gab die Blondine preis und fügte hinzu: "Jetzt kommt noch Vater Staat und will auch ein bisschen was." Bislang wisse das Paar aber noch nicht, was es mit dem Preisgeld anstellen will.

Während der Dreharbeiten hatte sich der 26-Jährige immer wieder ziemlich respektlos gegenüber seiner Freundin verhalten. Mittlerweile scheint das Paar seine Differenzen aber geklärt zu haben. "Für mich war die Show auch eine Lehre, mich nicht mehr so behandeln zu lassen. Wir arbeiten an unserer Beziehung, wir haben uns ausgesprochen", stellte Antonia beim großen Wiedersehen auf RTL klar.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidatin

Das Sommerhaus der Stars, RTL Patrick Romer und Antonia Hemmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Sommerhaus-Gewinnerin 2022

