"Ohne Worte": Eva Benetatou geschockt von Sommerhaus-Patrick

Sein Verhalten passt Evanthia Benetatou (30) so gar nicht! Das Realitysternchen kennt die Schattenseiten des engen Zusammenlebens bei Das Sommerhaus der Stars gut. In der vergangenen Staffel bewohnte sie die Promi-WG zusammen mit Andrej Mangold (35), der sie bei Der Bachelor abblitzen ließ. Die beiden rasselten dort gewaltig aneinander. Dieses Jahr sorgt vor allem Patrick Romer (26) mit seinem Verhalten für Aufsehen – und das gefiel Eva überhaupt nicht!

In ihrer Instagram-Story ärgerte Eva sich vor allem über Patricks Umgang mit seiner Freundin Antonia Hemmer (22): "Antonia zittert vor Angst, bloß nichts falsch zu machen. Muss man seinen Partner so traumatisieren?" Damit bezieht sich die 30-Jährige auf den groben Tonfall, den der Landwirt in der Show gerne mal anschlägt. Sein extremer Ehrgeiz führte dazu, dass Antonia bitterlich zu weinen begann. Seine Partnerin zum Weinen zu bringen, ist für Eva ein absolutes No-Go: "Ich weiß, ihr kennt so was nicht von mir und ich äußere mich äußerst selten oder ergreife Partei, aber da kann ich einfach nicht meinen Mund halten [...] ohne Worte."

Antonia und Patrick hatten zuvor auch schon die Zuschauer mit ihren heftigen Streitereien schockiert. Vor allem, dass Antonia durch die Kritik ihres Partners immer mehr Selbstzweifel bekam, stieß den Fans sauer auf. Und auch Mitkandidaten wie Sascha Mölders kritisieren das Verhalten des Rinderzüchters: "Ich war teilweise schockiert, wie du mit deiner Freundin umgehst."

