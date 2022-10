Neun Monate nach Bob Sagets Tod: Witwe teilt rührende Zeilen

Kelly Rizzo erinnert an ihren verstorbenen Ehemann Bob Saget (✝65). Anfang des Jahres sorgte die Nachricht vom Tod des Schauspielers für großes Entsetzen in Hollywood. Zahlreiche Promis bekundeten daraufhin im Netz ihr Beileid und erinnerten an den Full House-Star. Und auch Bobs Witwe Kelly brachte ihre Trauer immer wieder auf Social Media zum Ausdruck. So auch jetzt: Neun Monate nach Bobs Tod widmete Kelly ihm ein paar rührende Zeilen.

"Neun Monate ohne ihn. Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit und zugleich auch wie ein Tag", schrieb die Blondine zu einem Video von sich und ihrem Liebsten auf Instagram. Die Witwe habe noch immer mit dem Verlust ihres Mannes zu kämpfen. Dennoch gehe es ihr langsam besser. "Jeden Tag ist da ein spürbares Loch, wo er war. Aber er hat gleichzeitig so viel Liebe und Lachen hinterlassen, sodass es sich anfühlt, als wäre er noch nah und präsent", erzählte Kelly.

Anlässlich ihres Geburtstags im Mai, ließ die Journalistin ihre Fans ebenfalls Teil an ihren Gedanken haben. "Mein Geburtstagswunsch ist es, noch einen Tag mit Bob zu verbringen. Aber da ich das nicht haben kann, erfreue ich mich an Erinnerungen", teilte die 43-Jährige auf Instagram mit und veröffentlichte dazu ein Video, das gemeinsame Momente von ihr und dem Filmstar zeigt.

Instagram / eattravelrock Bob Saget und Kelly Rizzo

Instagram / eattravelrock Bob Saget und Kelly Rizzo

Instagram / eattravelrock Bob Saget und seine Ehefrau Kelly Rizzo

