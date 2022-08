Dave Coulier erinnert sich an Kennenlernen mit Bob Saget (†)

Für Dave Coulier (62) ist es noch immer schwer! Der Schauspieler wurde an der Seite von Bob Saget (✝65) in der Sitcom Full House weltweit bekannt. Mit seinem Serienkollegen war der US-Amerikaner jedoch nicht nur vor der Kamera befreundet – auch privat standen sich die beiden nahe. Anfang Januar musste Dave schlimme Nachrichten verkraften: Denn Bob war damals ganz plötzlich verstorben. Jetzt erinnerte er sich an das erste Aufeinandertreffen mit ihm.

"Wir haben uns gegenseitig zum Lachen gebracht", erzählte Dave im Gespräch mit dem US-Sender Fox News Digital. Zum ersten Mal habe er Bob in Detroit getroffen, als der mit einer Comedyshow auf Tour war. Dave war damals gerade einmal 18 Jahre alt. "Ich habe mich einfach gefragt, wie der Kerl so gut sein konnte. Wir waren auf Anhieb Freunde", erinnerte er sich in dem Interview.

Zwischen ihrer Kennenlerngeschichte und der Serie, mit der die beiden in den 80er-Jahren berühmt wurden, gebe es durchaus Parallelen, betonte Dave. "Es endete damit, dass ich eine Weile bei ihm auf der Couch gewohnt habe. Und wie das Leben so spielt, war es bei 'Full House' dann genauso", lachte der 62-Jährige.

Instagram / dcoulier Bob Saget und Dave Coulier auf dem Golfplatz

Getty Images Dave Coulier, Schauspieler

United Archives GmbH / ActionPress Dave Coulier, John Stamos und Bob Saget bei "Full House", 1987

