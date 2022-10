Kate Merlan und Jakub kommunizieren noch über ihr Management

Folgt nach der Trennung jetzt eine öffentliche Schlammschlacht? Zwischen den Realitystars Kate Merlan (35) und Jakub Jarecki (27) ist seit September alles aus. Im Netz machte die Promis unter Palmen-Bekanntheit ihrem Ärger Luft und wetterte einige Male gegen ihren Ex-Mann. Jetzt äußerte sich Jakub zu der angespannten Situation mit Kate und gab zu, dass die beiden nur noch über ihr gemeinsames Management kommunizieren.

In seiner Instagram-Story erklärte Jakub, dass er und Kate keinen Kontakt mehr haben. Die zwei erhalten ausschließlich Informationen voneinander durch ihr Team. "Unser Management dreht auch langsam durch. Was früher gut war, dass man im selben Management war, ist grade in der Situation nicht so gut", meinte der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidat in seiner Story. Laut Jakub sei das Team im Dauerstress durch Kate, da so viele Nachrichten überbracht werden müssen, sonst würde es nach Jakub "direkt eskalieren".

Des Weiteren ärgerte sich der Fußballer über Kates öffentliche Aussagen über ihre Träume, die sie gerade hat. Laut Kate schlafe ihr Ex regelmäßig mit Pornodarstellerinnen in ihren Gedanken. Dazu sagte der Sportler, dass er sich nicht als "Sex-Person" darstellen lassen wolle, da es nicht der Wahrheit entspreche. "Das ist definitiv an dieser Stelle viel zu viel", wetterte Jakub gegen seine Ex.

Instagram / katemerlan Kate und Jakub Merlan, Juni 2022

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

Temptation Island V.I.P., RTL Jakub Jarecki, "Temptation Island V.I.P." 2021

