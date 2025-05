Jakub Jarecki verbringt "romantischen Abend" mit einer Frau

Jakub Merlan-Jarecki (29) stürzt sich anscheinend wieder voll ins Dating: In seiner Instagram-Story verriet der Sportler ganz offen, dass er sich auf einen besonderen Abend freut. "Ich bin jetzt auch noch verabredet. Und zwar habe ich heute einen romantischen Abend mit einer wunderschönen Frau geplant. Da freue ich mich sehr drauf und den werde ich jetzt auch genießen", teilte Jakub am Samstag seinen Followern mit. Weitere Details, zum Beispiel, um wen es sich bei der Dame handelt oder wo das Treffen stattfindet, behält er allerdings für sich.

Schon in der Vergangenheit sorgte Jakub mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen. Seit der Trennung von Kate Merlan (38) im vergangenen Jahr gerieten die beiden mehrfach öffentlich aneinander. Erst vor wenigen Tagen gab es einen neuen Schlagabtausch im Netz, bei dem sich beide gegenseitig vorhielten, sich eifersüchtig machen zu wollen. Während Kate zuletzt betonte, dass sie völlig gelassen auf Jakubs weibliche Begleitungen reagiere, scheint der Sportler nun mit einem romantischen Abend zumindest erneut die Gerüchteküche anheizen zu wollen.

Auch das Thema Scheidung zieht sich bei den beiden in die Länge. Wie Kate vor Kurzem im Interview mit Blitzlichtgewitter offenbarte, habe sie bisher keine Priorität darauf gelegt. "Aktuell sind wir noch nicht geschieden. [...] Sagen wir mal so, ich bin aktuell so beschäftigt mit so vielen Sachen, dass ich das Thema Scheidung nicht so priorisiere", erklärte die Influencerin. Jakub sieht das ähnlich und meinte: "Das Thema war immer mal wieder auf dem Tisch, aber in letzter Zeit war es nicht mehr auf Platz eins der Dinge, die abzuarbeiten sind." Bis dahin bleibt die Ehe offiziell weiter bestehen.

Panama Pictures / ActionPress Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Mai 2024

Instagram / katemerlan Realitystar Kate Merlan

