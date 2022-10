Nach Trennung: Gisele Bündchen auf dem Weg zur Geistheilerin

Macht Gisele Bündchen (42) das vermutliche Beziehungs-Aus mit Tom Brady (45) so sehr zu schaffen? Seit 2009 sind das Model und der Quarterback verheiratet. Außerdem haben die beiden zwei gemeinsame Kinder. Doch seit Anfang Oktober soll es zwischen ihnen kriseln. Gerüchten zufolge haben das einstige Victoria's Secret-Model und der Sportler bereits Scheidungsanwälte engagiert. Jetzt wurde Gisele sogar auf dem Weg zu einer Geistheilerin gesichtet!

Die 42-Jährige wurde am Freitag gesehen, als sie sich auf den Weg zu einer Geistesheilerin in Florida gemacht haben soll. Laut TMZ soll es sich dabei um Dr. Ewa handeln. Das brasilianische Supermodel hätte das Haus der Geistesheilerin mit einer Gebetskette um den Hals und einer Box von Amazon aufgesucht. Ob sie sich mit dieser Methode von angeblichem Herzschmerz befreien will?

Gisele lebt noch in Miami. Tom dagegen soll eine weitere NFL-Saison in Tampa, Florida spielen. Die zweifache Mutter wisse aber, wie man sich von Liebeskummer ablenke: mit einer ordentlichen Portion Sport. TMZ zufolge wurde sie schon mehrfach bei Gym-Sessions beobachtet.

Instagram / tombrady Gisele Bündchen und Tom Brady, Mai 2022

Instagram / gisele Gisele Bündchen und Tom Brady, 2021

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Model

