Scheidung bald durch? Gisele Bündchen kommt aus Anwaltsbüro

Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis es offiziell ist. Seit einigen Wochen wird bereits über eine Ehekrise bei Gisele Bündchen (42) und Tom Brady (45) spekuliert. Anders als in der Vergangenheit feuerte das Topmodel den Footballspieler zuletzt nicht bei seinem Spiel an. Auch ihren Ehering hat die Laufstegschönheit bereits abgelegt. Insider verrieten, dass das Paar sogar schon Scheidungsanwälte engagiert habe. Nun wurde Gisele beim Verlassen eines Anwaltsbüros gesichtet!

Paparazzi lichteten die 42-Jährige jetzt vor einer Anwaltskanzlei in Miami ab. Mit einer braunen Dokumentenmappe in der Hand verließ die zweifache Mutter das Gebäude. Es scheint, als würde der ehemalige Victoria's Secret-Engel nun endgültig Nägel mit Köpfen machen und die Trennung vom Vater ihrer Kinder mit der Scheidung besiegeln. Wie bereits in den vergangenen Tagen trug Gisele auch zu dem Anwaltstermin keinen Ehering.

Dass die gebürtige Brasilianerin bereits seit Wochen in Gesprächen mit einem Scheidungsanwalt ist, soll ihren Noch-Ehemann Tom stark getroffen haben. "Es ist ziemlich offensichtlich, dass er verletzt ist. Er fühlt sich ihretwegen sehr verletzt", erzählte ein Bekannter des Sportlers in einem Interview mit People.

Backgrid/MEGA Gisele Bündchen beim Verlassen einer Anwaltskanzlei, 2022

Backgrid/MEGA Gisele Bündchen, Oktober 2022

Getty Images Tom Brady, NFL-Star

