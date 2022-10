Kurz vor Geburt: So verliebt sind Pietro Lombardi und Laura

So schön kann Liebe sein. Laura Maria Rypa (26) und Pietro Lombardi (30) haben allen Grund zur Freude: Die Influencerin und der Sänger erwarten nämlich ihr erstes gemeinsames Baby. Es steht bereits fest: Die beiden werden einen kleinen Jungen bekommen. Auch die gesundheitlichen Probleme haben bei Laura inzwischen nachgelassen: Sie leidet kaum noch an Übelkeit. Die Liebe des Paares leidet unter der Schwangerschaft allerdings nicht – ganz im Gegenteil!

Laura teilte auf Instagram ein süßes Video, dass die beiden vor einer traumhaften Strandkulisse zeigt. Liebevoll nimmt Pietro seine Freundin in den Arm und drückt ihr einen Kuss auf die Stirn. Und auch der ehemalige DSDS-Sieger macht Laura in seiner Story eine süße Liebeserklärung. "Bald kommt unser kleines Wunder", schreibt er zu einer Aufnahme, in der er Laura wieder in den Arm nimmt und ihr liebevoll zuflüstert: "Meine Frau, mein Baby."

Auch ihre Follower sind von den süßen Turteleien begeistert. "Ihr zwei Süßen. Egal was alle anderen sagen, nur ihr selbst könnt wissen, was das Beste für euch ist", schrieb ein Fan unter Lauras Video. Pietro kommentierte das Video mit den Worten: "Mein Leben!" und einem roten Herzen.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Oktober 2022

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Oktober 2022

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa

