Wegen Schlafproblemen: Kate Merlan testet Sex-ASMR-Geräusche

Wie kann Kate Merlan (35) nur ihre Schlafprobleme besiegen? Seit sie und Ehemann Jakub (27) sich Ende September trennten, fiel es der Influencerin schwer, in dem gemeinsamen Bett der beiden zu schlafen. Doch sie überwand sich und schläft mittlerweile schon seit zwei Nächten in dem Schlafgemach. Ein Auge zu kriege sie aber nach wie vor nicht. Jetzt hat Kate deswegen Sex-ASMR-Geräusche zum Einschlafen getestet!

Die 35-Jährige verriet ihrer Community auf Instagram am Mittwoch, dass alle Tipps ihrer Fans ihr bislang nicht weitergeholfen hätten, ihr Schlafproblem in den Griff zu kriegen. Deshalb habe sie jetzt etwas ganz Neues ausprobiert: ein Hörspiel. "Ich dachte irgendwie, das sind so erotische Geschichten, von denen man besser einschlafen kann, ne? Dachte so, kann ja mal nicht schaden." Doch dann der Schock: "Dann redet da so ein Mann, der da rein stöhnt ins Mikrofon und ich dachte mir so: 'Oh Gott, ganz schnell wieder aus machen.'"

Die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin fragte im Anschluss ihre Fans, was sie von solchen Hörspielen halten. "Ich find das ekelig, muss ich sagen [...] also ich finde das eher so abstoßend, gar nicht so beflügelnd. Ist jetzt nicht so, dass mich das entspannt hat", teilte sie ihre Meinung. Aber als Kate im Anschluss Benjamin Blümchen hörte, sei sie direkt weggeknickt.

Instagram / katemerlan Kate Merlan im Urlaub, Juni 2022

Instagram / katemerlan Kate Merlan

