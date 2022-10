Kate Merlan träumt, dass Ex mit Pornodarstellerinnen Sex hat

Kate Merlan (35) träumt kuriose Dinge! Sie und ihr Ehemann Jakub (27) haben Ende September ihre Trennung bekannt gegeben, nachdem die Influencerin dem Kicker unter anderem vorwarf, ständig feiern zu gehen und mit anderen Mädels in Kontakt zu stehen. Seitdem fiel es der Kampf der Realitystars-Kandidatin schwer, allein in dem gemeinsamen Bett der beiden zu schlafen. Jetzt offenbarte Kate auch noch, was das Liebes-Aus mit ihren Träumen anstelle!

"Hab von gestern auf heute die erste Nacht wieder im Bett geschlafen...nicht mehr auf dem Sofa! Träume aber jede Nacht von Jakub... Ist das normal?", fragte die 35-Jährige ihre Follower ratlos auf Instagram. Sie fügte hinzu, welch merkwürdige Träume sie im Schlaf begleiten: "Habe schon alles Mögliche geträumt, sogar, dass er mit Pornodarstellerinnen Sex hat... Meistens hat es was mit Sex zu tun..."

Dass die Promis unter Palmen-Kandidatin auf solch merkwürdige Weise von ihrem Ex im Traum verfolgt wird, kann sie sich erklären: "Wundert mich nicht nach allem, was er getan hat", spielte Kate auf ihre öffentlichen Anschuldigungen gegen Jakub an.

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin

Temptation Island V.I.P., RTL Jakub Jarecki und Kate Merlan bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki im März 2022

