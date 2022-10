Fotos gelöscht: Deutete Hanna Schlönvoigt ihre Trennung an?

Aus und vorbei: Jörn Schlönvoigt (36) und seine Ehefrau Hanna (26) haben sich getrennt! Und das, obwohl ihre Liebe wie eine Bilderbuch-Beziehung startete: im Juni 2018 hatten das Model und der GZSZ-Star sich vor dem Traualtar die ewige Liebe geschworen. Baby Delia kam sogar schon ein Jahr davor, im Dezember 2017 zur Welt. Jetzt hat Jörn offiziell bestätigt, dass die beiden schon seit einem Jahr getrennte Wege gehen. Auch Hanna deutete wohl bereits an, dass ihre Liebesgeschichte zu Ende gegangen ist!

Die Brünette hat allen Anschein nach nicht nur im realen Leben, sondern auch auf ihren Social-Media Kanälen einen Schlussstrich gezogen. Seitdem sie mit Jörn liiert war, ließ die Verbotene Liebe-Darstellerin die ganze Welt an ihrem Liebesglück mit ihrem Gatten teilhaben. Immer wieder postete sie süße Pics von sich und Jörn, gerne auch mit der kleinen Tochter Delia. Seit geraumer Zeit aber schon veröffentlichte die 26-Jährige nur noch Bilder von sich, in denen sie sich gekonnt in Szene setzt!

Jörn hatte die Schocknachricht gegenüber Bild publik gemacht. Er offenbarte: "Wir können bestätigen, dass wir seit Längerem kein Liebespaar mehr sind." Die beiden würden sich aber nach wie vor gut verstehen und für ihren Nachwuchs als Eltern zusammenhalten.

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn und Hanna Schlönvoigt mit ihrer Tochter Delia

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt und seine Tochter Delia im Juni 2022

Instagram / joern_schloenvoigt Hanna und Jörn Schlönvoigt mit ihrer Tochter Delia

