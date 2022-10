Vor Ehe-Aus: Jörn und Hanna Schlönvoigt planten zweites Kind

Eigentlich hatten Jörn (36) und Hanna Schlönvoigt (26) noch eine Menge vor! 2018 gaben sich der GZSZ-Darsteller und seine Partnerin das Jawort. Ein Jahr zuvor wurden die beiden zum allerersten Mal Eltern –Töchterchen Delia erblickte das Licht der Welt. Eigentlich waren die Eheleute ein Dream-Team. Doch nun erklärte Jörn, dass es zwischen den beiden aus und vorbei sei. Dabei planten sie noch weiteren Nachwuchs!

Das verrieten Jörn und Hanna im Oktober 2021 in einem Interview mit Promiflash. "Also wir haben jetzt noch nicht konkret eine Planung. Aber wir wünschen uns auf jeden Fall ein zweites Kind", hatte die Beauty damals mit einem großen Lächeln auf den Lippen offenbart. Konkret darüber nachgedacht hätten die beiden zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht – sie wollten die Zeit mit ihrer Tochter in vollen Zügen genießen. "Wir machen uns da keinen Druck", erklärte Hanna abschließend dazu.

Einen Hinweis auf eine Trennung gab Hanna im Übrigen schon auf ihrem Instagram-Profil. Denn die gemeinsamen Pärchen-Fotos sowie Videos mit ihrem Gatten waren plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Zum Liebes-Aus hat sich die 25-Jährige selbst noch nicht geäußert.

