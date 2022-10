Prinzessin Madeleine besucht mit Töchtern eine Kürbisfarm

Prinzessin Madeleine von Schweden (40) ging mit ihren Töchtern einer amerikanischen Herbsttradition nach! Mit ihrem Ehemann Christopher O'Neill (48) hat die Prinzessin insgesamt drei Kinder, mit denen sie seit ein paar Jahren in den USA lebt. Passend zur Jahreszeit besuchte sie nun zusammen mit Leonore (8) und Adrienne (4) eine Kürbisfarm, auf der sie fleißig Kürbisse sammelten und strahlende Bilder in den sozialen Medien teilten.

"Es ist der perfekte Tag, um Kürbisse zu sammeln", lautet die Unterschrift des Postings von Prinzessin Madeleine auf Instagram. Dort zeigte sie die "The Berry Farm" und wie ihre beiden Mädchen gerade dabei sind, dort den perfekten Kürbis zu finden. Dabei strahlen sie mit ihren Funden im Arm in die Kamera. Ihre Follower freuten sich total über die Bilder und merkten zudem an, wie groß die beiden doch geworden wären.

Doch nicht nur das. Zudem dominieren zwei Feststellungen die Kommentarsektion. Laut den Fans soll nämlich die ältere Leonore nach ihrer Mutter Prinzessin Madeleine kommen, während Adrienne ihrer Großmutter Königin Silvia von Schweden (78) total ähnlich sehen würde.

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Leonore beim Kürbispflücken

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Adrienne beim Kürbispflücken

Getty Images Königin Silvia von Schweden

Stimmt ihr den Fans zu, dass Adrienne aussehen würde wie Königin Silvia und Leonore wie Prinzessin Madeleine? Ja, total! Nein, ich sehe keine so große Ähnlichkeit. Abstimmen Ergebnis anzeigen



