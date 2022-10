"Soziopathin": Mitarbeiter des Palasts über Herzogin Meghan

Herzogin Meghan (41) scheint im britischen Palast nicht sonderlich beliebt zu sein! Seitdem sie und ihr Mann Prinz Harry (38) ihre königlichen Pflichten niederlegten und in die USA auswanderten, herrscht zwischen dem Ehepaar und der britischen Königsfamilie dicke Luft. Aber auch die Mitarbeiter des Palasts lassen hin und wieder durchblicken, was sie von der einstigen Schauspielerin halten – wie auch jetzt: Ein Mitarbeiter des Palasts schoss erneut gegen Meghan!

Für sein neues Enthüllungsbuch "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown" sprach der Autor Valentine Low mit dem Personal des Palasts – und stellte vor allem eins fest: Meghan soll eine miserable Arbeitgeberin gewesen sein! Laut eines Angestellten sei die 41-Jährige unter anderem eine "narzisstische Soziopathin", die Mitarbeiter "angeschrien" habe, als sie noch im Dienste der britischen Krone arbeitete.

"Es gab eine Menge gebrochener Menschen", schrieb der Autor weiter in seinem neuen Enthüllungsbuch über Meghan – er behauptete zudem, dass die ehemalige Suits-Darstellerin im Vorfeld ihrer Hochzeit mit Harry vor vier Jahren "Schrei-Tiraden" von sich gegeben habe, wodurch viele Palastmitarbeiter in Tränen ausgebrochen seien.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juni 2022 in London

Getty Images Herzogin Meghan bei den Invictus-Spielen

Getty Images Herzogin Meghan bei den Invictus Games im April 2022

