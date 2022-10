"Spät dran": Amira Pocher packt schon die Weihnachtsdeko aus

Für Amira Pocher (30) ist die festliche Jahreszeit endlich angebrochen. Für die gebürtige Österreicherin ist Weihnachten etwas ganz Besonderes. Ihre Begeisterung für das besinnliche Fest geht sogar so weit, dass ihr Mann Olli (44) sie anlässlich ihres 30. Geburtstags im vergangenen September mit einer Party im Weihnachtsstil überraschte. Nun holte Amira ihre winterliche Dekoration wieder aus dem Schrank – für ihren Geschmack sogar etwas zu spät.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 30-Jährige nun eine Reihe an Eindrücken, wie sie das Haus für das Fest der Liebe herrichtet. "Ich würde sagen, es ist so weit. Die Deko wird ausgepackt und davon habe ich einiges", begann die Moderatorin in ihrer Story zu erzählen. In den Regalen der dunkelhaarigen Beauty stapeln sich Unmengen an Christbaumkugeln, unechte Tannenzweige, Schneemänner und Rentiere. Sogar einen glitzernden Schlitten und einen lebensgroßen Nussknacker hat die zweifache Mama. Für sie ist es auch höchste Zeit, endlich zu schmücken, denn Amira verriet, dass sie für ihre Verhältnisse schon spät dran sei.

Im Gegensatz zu seiner Frau scheint Olli von der Weihnachtsstimmung jedoch nicht sonderlich begeistert zu sein. "Ist das dein Ernst? Mitte Oktober?", erkundigte der Komiker sich bei Amira, die seine Zweifel jedoch mit einem Achselzucken abtat. "Da sind wir so gerade aus dem Urlaub zurück [...] und jetzt sind wir hier schon im Winter-Wonderland", erzählte der 44-Jährige sichtlich genervt.

Anzeige

Instagram / oliverpocher Amira Pocher im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pochers Weihnachtsdeko

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de