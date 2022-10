"Harry Potter"-Star Robbie Coltrane ist mit 72 gestorben

Ein großer Verlust für die Filmwelt! In seiner wohl bekanntesten Rolle in Harry Potter wurde Robbie Coltrane (72) einem breiten Publikum bekannt. In der gesamten Filmreihe verkörperte er den Wildhüter Rubeus Hagrid. Auch in James Bond war der Schauspieler als ehemaliger KGB-Agent Valentin Dimitrovich Zukovsky zu sehen. Doch nun machen traurige Nachrichten die Runde: Robbie ist im Alter von 72 Jahren gestorben.

Sein Agent bestätigte die Todesmeldung nun gegenüber Deadline. Der Filmstar starb in einem Krankenhaus in der Nähe seines Hauses im schottischen Larbert. Schon in den vergangenen zwei Jahren sei er gesundheitlich angeschlagen gewesen. Was genau letztendlich zu Robbies Tod führte, ist noch nicht bekannt.

Der Hollywood-Star hinterlässt zwei Kinder, seinen 1992 geborenen Sohn Spencer und seine Tochter Alice, die 1998 das Licht der Welt erblickte. Beide stammten aus der Ehe mit der Bildhauerin Rhona Gemmell. Im Jahr 1999 fand die Hochzeit statt, doch 2003 ging die Beziehung schon wieder in die Brüche.

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Robbie Coltrane als Hagrid in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

Anzeige

Getty Images Robbie Coltrane, "Harry Potter"-Star

Anzeige

Getty Images Robbie Coltrane, "Harry Potter"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de