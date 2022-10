"Guter Freund": Pierce Brosnan zollt Robbie Coltrane Tribut

Pierce Brosnan (69) trauert um einen Freund. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Robbie Coltrane (✝72) verstorben ist. Der Schauspieler machte sich vor allem durch seine Rolle als Hagrid in der Filmreihe Harry Potter einen Namen. Aber auch in anderen Filmen spielte er mit – unter anderem in mehreren James Bond-Teilen. Dort lernte er auch Pierce kennen. Dieser trauert nun um seinen verstorbenen Kollegen.

Auf Instagram teilte der Schauspieler zwei Schnappschüsse von Robbie: Ein Porträt und auch eine Szene aus "James Bond 007 – GoldenEye". "Es tut mir so leid, die Nachricht vom Tod meines guten Freundes Robbie Coltrane zu hören. Wir hatten so viel Spaß bei den Dreharbeiten zu den 'James Bond'-Filmen", schrieb Pierce voller Trauer dazu. Er ehrte außerdem seinen Kollegen und vor allem seine schauspielerische Leistung unter dem Beitrag: "Ich kann mir keinen besseren Schauspieler und Mann mit mehr Menschlichkeit und Humor auf der Weltbühne vorstellen."

Nicht nur Pierce ist geschockt von Robbies Ableben. Auch die "Harry Potter"-Stars hat der Tod sehr getroffen. "Robbie war einer der lustigsten Menschen, die ich je getroffen habe, und hat uns als Kinder am Set ständig zum Lachen gebracht", betonte etwa Daniel Radcliffe (33) in einem Statement gegenüber Variety.

MOVIESTORE COLLECTION LTD/action press Robbie Coltrane und Pierce Brosnan in "James Bond 007: GoldenEye"

Getty Images Pierce Brosnan, 2019

Action Press / Sipa Press Rupert Grint, Robbie Coltrane, Daniel Radcliffe und Emma Watson im Jahr 2003

