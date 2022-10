"Harry Potter"-Star Rupert Grint trauert um Robbie Coltrane

Rupert Grint (34) zollt seinem verstorbenen Kollegen Tribut. Am Freitag machten traurige Nachrichten die Runde: Robbie Coltrane (72), der vor allem für seine liebenswürdige Rolle des Halbriesen Rubeus Hagrid in der Harry Potter-Filmreihe bekannt war, ist gestorben. Zahlreiche Co-Stars des Schauspielers brachten bereits ihre Trauer im Netz zum Ausdruck. Nun meldete sich auch Ron-Weasly-Darsteller Rupert zu Wort und erinnerte sich mit emotionalen Zeilen an die gemeinsame Zeit mit Robbie zurück.

"Es bricht mir das Herz zu hören, dass Robbie von uns gegangen ist. Ich werde nie den Geruch von Zigarren und Bartkleber vergessen – eine wunderbare Kombination", schrieb der 34-Jährige in seinem rührenden Post auf Instagram. Zudem betonte der Rotschopf, wie "warmherzig, mitfühlend und witzig" der gebürtige Schotte war. "Kein anderer auf diesem Planeten hätte Hagrid spielen können, nur Robbie", machte Rupert deutlich.

Auch seine Kollegen Daniel Radcliffe (33) und Emma Watson (32) betonten in ihren Statements, wie humorvoll und fürsorglich der Filmstar gewesen ist. Sie offenbarten außerdem, wie dankbar sie dafür sind, Robbie kennengelernt zu haben. "Ich werde deine Herzlichkeit, deine Spitznamen, deine Wärme, dein Lachen und deine Umarmungen wirklich vermissen", schrieb Emma in ihrem emotionalen Beitrag.

Action Press / Sipa Press Rupert Grint, Robbie Coltrane, Daniel Radcliffe und Emma Watson im Jahr 2003

United Archives GmbH / ActionPress Robbie Coltrane als Hagrid in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

Getty Images Die "Harry Potter"-Stars bei einem Event in New York im Mai 2004

