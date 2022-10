Neben Hagrid: Diese Filmrollen hatte Robbie Coltrane noch

Robbie Coltrane (72) war ein wandelbarer Schauspieler! Am Freitag wurden traurige Nachrichten um den Darsteller bekannt: Der in Schottland geborene Filmstar verstarb im Alter von 72 Jahren! Seitdem meldeten sich bereits viele seiner Co-Stars und zollten dem Hollywood-Star Tribut. Doch auch wenn Robbie vor allem durch die Rolle des Rubeus Hagrid bekannt wurde, überzeugte der Verstorbene auch abseits der beliebten Harry Potter-Filmreihe mit seinem Schauspieltalent. Promiflash hat euch einige seiner legendären Filmrollen zusammengefasst!

Viele Leuten haben Robbie durch seine Hagrid-Rolle in ihr Herz geschlossen – immerhin galt der sympathische Wildhüter als Beschützer für Harry, Hermine und Ron und wurde von Fans vor allem für sein großes Herz geliebt. Von einer ganz anderen Seite zeigte sich Robbie in der Rolle des Valentin Dmitrovich Zukovsky. Als luxusliebender russischer Gangsterboss geriet er in einigen James Bond-Filmen immer wieder an den Doppel-Null-Agenten.

Auch sein Talent als Synchronsprecher setzte Robbie im Jahr 2012 unter Beweis – denn in dem Zeichentrickfilm "Brave" lieh er dem jähzornigen Lord Dingwall seine Stimme. Dass sich der 72-Jährige für alberne Rollen nicht zu schade war, zeigte er in "Nonnen auf der Flucht". Darin spielte er den Gangster Charlie McMaunus, der sich auf seiner Flucht als Ordensschwester in einem Frauenkloster versteckte.

