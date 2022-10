Robbie Coltrane kämpfte jeden Tag mit schlimmen Schmerzen

Robbie Coltrane (✝72) ging es nicht gut! Am Freitag wurde bekannt, dass der in Schottland geborene Schauspieler im Alter von 72 Jahren in einem Krankenhaus verstorben war. Vor allem durch seine Rolle als Rubeus Hagrid wurde der Harry Potter-Star weltberühmt. Die Todesursache des Verstorbenen ist bisher noch nicht bekannt. In einem Interview verriet Robbie jedoch vor seinem Tod, dass er täglich schlimme Schmerzen hatte!

In einem Interview mit DailyExpress aus dem Jahr 2020 sprach Robbie ehrlich über seine gesundheitlichen Probleme. "Ich kämpfte 24 Stunden am Tag mit Schmerzen, als ich in "National Treasure" und "Great Expectations" mitspielte. Ich hatte keinen Knorpel in meinem Knie. Es war Knochen auf Knochen", offenbarte der Schauspieler, der an einer schlimmen Arthrose litt.

Weltweit trauern viele Fans um die Filmikone – immerhin soll Robbie auch privat ein ebenso großes Herz gehabt haben wie seine Kultrolle Hagrid. "Robbie war der lustigste Onkel, den ich je hatte, aber vor allem war er sehr fürsorglich und mitfühlend zu mir als Kind und als Erwachsene", zollte Hermine-Darstellerin Emma Watson (32) ihrem Filmkollegen via Instagram Tribut.

Anzeige

Getty Images Robbie Coltrane, "Harry Potter"-Star

Anzeige

Getty Images Robbie Coltrane im Juni 2014

Anzeige

Getty Images Robbie Coltrane, "Harry Potter"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de