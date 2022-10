Memoiren: Tom Felton erinnert sich an Robbie Coltrane (†72)

Tom Felton (35) zollt Robbie Coltrane Tribut! Am vergangenen Freitag erschütterten traurige Nachrichten die Harry Potter-Fans: Der Schauspieler, der vor allem für seine Rolle als Rubeus Hagrid in der beliebten Filmreihe bekannt war, starb im Alter von 72 Jahren. Fans und zahlreiche Co-Stars wie Daniel Radcliffe (33) oder Rupert Grint (34) trauerten im Netz um den Schotten. In seinen Memoiren erinnerte sich jetzt auch der Draco-Malfoy-Darsteller Tom an Robbie (✝72) und ihre gemeinsame Zeit am Set.

In seinen Memoiren "Beyond the Wand" beschrieb Tom seinen verstorbenen Co-Star als jemanden, der "ein Händchen dafür hatte, die Atmosphäre am Set aufzulockern": "Er war ein Witzbold, aber er war auch die Person, der die Lacher zufielen. Oder besser gesagt, er war die Person, die es zuließ, dass ihm die ganzen Witze passierten, und seine Reaktionen waren unbezahlbar", schrieb der 35-Jährige unter anderem.

Auch verriet der Schauspieler, dass Robbie ihm, Emma Watson (32) und Co. über die Jahre eine Reihe von wichtigen Lektionen erteilte: "Robbie war immer bemüht, uns daran zu erinnern, dass wir nicht dazu da waren, Krebs zu heilen. [...] Wir haben einfach nur einen Film gemacht. Daran sollten wir denken, uns nicht zu viel zumuten". Außerdem schwärmte Tom weiter: "Er hatte eine gute Portion Hagrid in sich: Der große freundliche Riese, der nie aus den Augen verlor, was im Leben wichtig ist."

Anzeige

Getty Images Robbie Coltrane, 2011

Anzeige

Getty Images Tom Felton, Schauspieler

Anzeige

Getty Images "Harry Potter"-Cast, 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de