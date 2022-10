Organversagen: Das waren Todesursachen von Robbie Coltrane

Robbie Coltrane (✝72) hatte zuletzt mit seinem Körper zu kämpfen! Der Schauspieler starb am 14. Oktober mit 72 Jahren in einem Krankenhaus in Schottland – und hinterließ eine geschockte Filmwelt. Vor allem in den Herzen der Harry Potter-Fans wird er als liebenswerter Rubeus Hagrid immer in Erinnerung bleiben. Seine Todesursache war bisher nicht bekannt, doch jetzt wurde offengelegt: Robbie erlag am Ende gleich mehreren Erkrankungen!

Unter anderem The Mirror liegt mittlerweile Robbies Totenschein vor, aus dem die offizielle Todesursache hervorgeht. Letztlich sei der Hauptgrund multiples Organversagen gewesen. Dem liegen wohl mehrere Krankheiten zugrunde. Unter anderem soll der Brite schon länger unter Diabetes und Fettleibigkeit gelitten haben. Außerdem soll eine Sepsis mit für seinen Tod verantwortlich gewesen sein. Diese löste eine Infektion zur Folge, die Robbies ganzen Körper belastete und schließlich auch die Atemwege und den Herzrhythmus blockierte.

Robbie machte nie ein Geheimnis daraus, dass ihn täglich Schmerzen plagten. 2020 erklärte er in einem Interview, dass er eigentlich täglich zu kämpfen habe. Schon zu dem Zeitpunkt habe er unter Arthrose gelitten, durch die ihm seine Gelenke und vor allem die Knie jeden Tag das Leben schwer machten. Auch bei Dreharbeiten sei das für den James Bond-Darsteller kaum auszuhalten gewesen.

Robbie Coltrane als Hagrid in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

Robbie Coltrane bei einem Interview in Orlando im Juni 2014

Robbie Coltrane im Juni 2014

