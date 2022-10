J.K. Rowling trauert um Hagrid-Darsteller Robbie Coltrane

J.K. Rowling (57) meldet sich zu Robbie Coltranes (72) Tod zu Wort. Erst heute wurde bekannt, dass der britische Schauspieler verstorben ist. Seine wohl bekannteste Rolle war die des Wildhüters Rubeus Hagrid in der Kinofilmreihe Harry Potter – die Verfilmung des Werkes, das aus der Feder von J.K. Rowling stammt. Im Netz gedachte die Autorin Robbies nun mit rührenden Zeilen.

Via Twitter zollte die 57-Jährige dem verstorbenen Darsteller Tribut. "Er war ein unglaubliches Talent, ein absolutes Unikat, und ich hatte das große Glück, ihn zu kennen, mit ihm zu arbeiten und mich mit ihm kaputt zu lachen", schrieb die Britin zu einem Foto, das die beiden in ein Gespräch vertieft an einem Tisch zeigt. Zudem betonte sie: "Ich werde nie wieder jemanden auch nur annähernd wie Robbie kennenlernen." In diesem Zuge drückte J.K. auch seiner Familie, vor allem seinen beiden Kindern, ihr Beileid aus.

Dass die Schriftstellerin Robbie in der Rolle des Halbriesen Hagrid sehen will, stand für sie angeblich von Anfang an fest. Er sei von Anfang an ihr Favorit gewesen und habe deshalb auch am Ende den Zuschlag bekommen. Dabei wären auch Stars wie Robbie Williams damals scharf auf dieses Engagement gewesen.

United Archives GmbH / ActionPress Robbie Coltrane als Hagrid in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

Getty Images J.K. Rowling, Schriftstellerin

Getty Images Robbie Coltrane, "Harry Potter"-Star

