Nach Jakub-Trennung: Wollen viele Männer Kate Merlan daten?

Ist Kate Merlan (35) nach der Trennung von ihrem Ehemann Jakub (27) wieder auf Datingkurs? Zwischen der Reality-TV-Bekanntheit und dem Sportler hatte es schon seit Längerem gekriselt – im September scheiterte ihre Beziehung dann endgültig. Die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin ließ sich bereits darüber aus, dass ihr Ex sich angeblich direkt nach der Trennung mit anderen Frauen ablenkt. Aber wie sieht es bei Kate aus?

In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan wissen, ob Kate momentan viele Datinganfragen bekommt. Daraufhin verriet die Influencerin, dass sie sich aktuell nicht davor retten könne: "Mehr als je zuvor... Aber ich sehe es eher witzig, wer sich so in mein Postfach schleicht", plauderte der Männerschwarm aus.

Fans hoffen allerdings immer noch auf ein Liebes-Comeback mit Jakub – langsam müssen sie sich wohl aber damit abfinden, dass daraus nichts mehr wird. Auf die Frage, ob es eine Reunion geben könnte, antwortete Kate nämlich mit einem deutlichen "Nein".

Instagram / jakubmerlanjarecki Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki, April 2021

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Februar 2022

Instagram / katemerlan Kate Merlan im Februar 2022

