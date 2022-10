Neue Titel von Charles und Co.: Website der Royals angepasst

Es ist die nächste Veränderung seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96). Anfang September musste sich das britische Volk von seiner beliebten Königin verabschieden. Sie verstarb im Kreise ihrer Familie auf ihrem schottischen Landsitz Balmoral Castle. Die Krone ging direkt an ihren ältesten Sohn über: König Charles III. (73). Aber auch andere Titel änderten sich – und diese sind jetzt auf der offiziellen Website der königlichen Familie zu sehen.

Aufmerksamen Twitter-Usern fiel auf, dass das Dropdown-Menü der Website neu ausgestattet wurde. Unter dem Reiter "Mitglieder der royalen Familie" reihte sich noch zuvor die Familie unter dem Namen der Queen ein, wobei die Titel zwar schon geändert wurden, die alten aber noch in Klammern dahinter standen. Nun steht der König ganz oben und darunter finden sich die Königsgemahlin, der Prinz und die Prinzessin von Wales sowie weitere Familienmitglieder. Die Queen hat jetzt eine ganz eigene Kategorie. Eine Änderung dieses kleinen Details ist ein weiterer Hinweis darauf, dass für Großbritannien ein neues Zeitalter anbricht.

In den vergangenen Wochen wurde nach und nach immer mehr verändert, um zu zeigen, dass Charles jetzt offiziell das Oberhaupt der Königsfamilie ist. Neben einem neuen Siegel und neuen Münzen mussten auch die britischen Pässe neu geprägt werden. Außerdem wurde die Nationalhymne umgeschrieben und der Satz "God Save the Queen" lautet nun "God Save the King".

Getty Images Prinz Charles und die Queen im Juni 2022

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in Belfast, Nord-Irland 2022

Getty Images Herzogin Kate, Prinz William, Herzogin Camilla und Prinz Charles bei der "James Bond"-Premiere, 2021

