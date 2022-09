Pässe, Bargeld und mehr: Das ändert sich mit König Charles

Die Ernennung von Prinz Charles (73) zum König wird für einige Veränderungen sorgen! Am vergangenen Donnerstag wurde bekannt, dass Queen Elizabeth II. (✝96) nach 70 Jahren Regierungszeit verstorben ist. Demnach wird nun ihr ältester Sohn den britischen Thron besteigen, was zu einigen Umstellungen führt: Banknoten und Pässe müssen angepasst werden, auch die Titel der Notare sowie Richter werden wegen des neuen Königs abgeändert.

Da momentan noch das Gesicht der Queen die britischen Geldscheine und Münzen ziert, müssen die Gelddruckereien bald auf Hochtouren laufen. Bevor die Prägung und der Druck beginnen, muss laut The Sun das neue Design mit Charles aber erst einmal entworfen und von dem zuständigen Kanzler sowie dem Königshaus abgesegnet werden. Das Ganze nimmt allerdings ein wenig Zeit in Anspruch, weshalb die neuen Banknoten voraussichtlich erst 2024 herausgegeben werden sollen. Die britischen Pässe müssen in Zukunft in Charles Namen ausgestellt sowie abgeändert werden und auch der Wortlaut wird angepasst. Die Umsetzung liegt allerdings noch weiter in der Zukunft als die der neuen Geldscheine und Münzen.

Das ist aber nicht das Einzige, was mit dem neuen König umgestellt wird. Da aktuell Anwälte und Notare den Titel "Queen's Council" tragen, werden sie bald zu "King's Council" umbenannt. Die britische Nationalhymne trägt bis jetzt den Titel "God Save The Queen, was selbstverständlich auch angepasst werden muss. Lediglich die alten Briefkästen, auf denen die Initialen der Queen stehen, bleiben aus ihrer Amtszeit erhalten.

Anzeige

Getty Images Britischer Zehn-Pfund-Schein mit dem Gesicht von Queen Elizabeth II. (rechts)

Anzeige

Getty Images Prinz Charles im Juni 2022

Anzeige

GettyImages / PAUL ELLIS / Staff Britischer Briefkasten mit dem Kürzel von Queen Elizabeth II.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de