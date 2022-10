Trotz Trennung: Jörn Schlönvoigt likt Hannas Beiträge noch

Jörn Schlönvoigt (36) scheint immer noch Gefallen an den Beiträgen seiner Ex zu finden! Der GZSZ-Star gab der Influencerin Hanna (26) 2018 das Jawort – ein Jahr zuvor wurden die beiden aber schon Eltern einer kleinen Tochter. Zwischen dem einstigen Traumpaar ist nun, nach vier Jahren Ehe, jedoch alles vorbei: Die zwei gehen getrennte Wege. Trotzdem scheint Jörn die Social-Media-Posts seiner Ex immer noch mit großem Interesse zu verfolgen!

Auch wenn Jörn und Hanna kein Paar mehr sind, scheint der Schauspieler die Mutter seiner Tochter nach wie vor auf Social Media zu supporten. In den vergangenen Tagen ließ der Frauenschwarm es sich nicht nehmen, eine Vielzahl von Instagram-Beiträgen seiner Verflossenen zu liken. Offenbar gefallen ihm die sexy Fotos und Clips der Brünetten immer noch.

Dass zwischen Jörn und Hanna kein böses Blut fließt, betonte der 36-Jährige bereits gegenüber Bild: "Um Missverständnissen vorzubeugen – wir verstehen uns sehr gut und ziehen unser Kind gemeinsam groß", hatte er deutlich gemacht. Außerdem verbinde die beiden nach wie vor eine freundschaftliche und geschäftliche Beziehung.

Instagram / joern_schloenvoigt Hanna und Jörn Schlönvoigt mit ihrer Tochter Delia

Instagram / joern_schloenvoigt Hanna und Jörn Schlönvoigt

Instagram / joern_schloenvoigt Hanna und Jörn Schlönvoigt mit Töchterchen Delia, 2020

