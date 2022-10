"Fett geworden?": Romina Palm wehrt sich gegen Body-Hate!

Romina Palm (23) reicht es! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin dokumentiert ihr Leben im Netz und zeigt sich stets ehrlich gegenüber ihren Followern. So erzählte sie auch offen von ihrer Essstörung, mit der sie momentan versucht, besser umzugehen. Doch manche ihrer Abonnenten machen ihr dies nicht leicht, denn sie beurteilen ihren Körper. Aber die Beauty will solche Kommentare nicht auf sich sitzen lassen: Romina wehrt sich gegen Body-Hate!

In ihrer Instagram-Story zeigte sie, wie ein User auf ein Bild von ihr reagiert hatte. Zu einem Pic, auf dem die Influencerin ein bauchfreies Top trägt, schrieb eine Person: "Bist du schwanger oder einfach nur fett geworden?" Diese fiese Nachricht nahm Romina als Anlass, um eine wichtige Message zu senden: "Ja, ich habe zugenommen. Und jetzt? Macht mich das jetzt zu einem schlechteren Menschen? Bin ich jetzt mehr oder weniger Wert? Es gibt weitaus mehr, über das ich mich definiere als über mein Gewicht!"

Daraufhin teilte die 23-Jährige auch einen emotionalen Clip, um einmal mehr zu verdeutlichen, dass niemand das Recht habe, über ihren Körper zu urteilen. "Nach sieben Jahren meiner Essstörung fange ich endlich wieder an, mein Essen in vollen Zügen zu genießen und sehe die Kalorien nicht mehr ständig vor mir kreisen", gab Romina zu – und diesen Erfolg werde sie sich von niemandem herunterreden lassen.

Instagram / rominapalm Romina Palm, Oktober 2022

Instagram / rominapalm Romina Palm im März 2022

Instagram / rominapalm Romina Palm, GNTM-Bekanntheit

