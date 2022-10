Kaley Cuoco und ihr Tom fühlen sich bereits als "Eltern"

Kaley Cuoco (36) scheint sich in ihrer neuen Rolle wohlzufühlen! Vor einigen Tagen hatte der The Big Bang Theory-Star tolle Neuigkeiten für seine Fans: Die Schauspielerin und ihr Liebster Tom Pelphrey (40) erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs! Sie verriet außerdem, dass sich die beiden über ein Töchterchen freuen können. Seitdem versorgt die Blondine ihre Fans fleißig mit privaten Aufnahmen. Jetzt teilte Kaley erneut einen niedlichen Schnappschuss!

In ihrer Instagram-Story gab die 36-Jährige ihrer Community mehrere Einblicke während ihrer Schwangerschaft. Auf einem der Fotos ist zu sehen, wie Tom seine schwangere Freundin umarmt – das Strahlen der beiden ist nicht zu übersehen. Den Beitrag versah Kaley mit einem süßen Sticker, der die Aufschrift "Eltern" trägt. Somit ist klar: Die Turteltauben können es kaum abwarten, ihr Familienglück in vollen Zügen zu genießen.

Auch Tom machte deutlich, wie sehr er sich auf das Papasein freut. "Wir sind so aufgeregt", erzählte er gegenüber Extra. Zudem schwärmte der "Ozark"-Darsteller: "Es ist die wunderbarste Sache. Wir sind so dankbar, so zufrieden, so glücklich." Für ihn und Kaley sei die Zeit wunderschön – er betonte, dass "alle gesund sind".

Anzeige

Instagram / tommypelphrey Tom Pelphrey und Kaley Cuoco, Schauspieler

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und ihr Partner Tom Pelphrey

Anzeige

Getty Images Tom Pelphrey im September 2022 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de