"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco wird erstmals Mama!

Süße Neuigkeiten von Kaley Cuoco (36)! Seit Mai ist der The Big Bang Theory-Star mit dem Schauspieler Tom Pelphrey (40) liiert. Erst im September des vergangenen Jahres verkündete die Seriendarstellerin, dass sie sich zum zweiten Mal scheiden lässt. Doch in ihrem Tom scheint Kaley offenbar den Partner fürs Leben gefunden zu haben und machte sich an die Familienplanung. Wie Kaley nun verkündete, erwarten sie und Tom ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs!

"Unsere kleines Pelphrey-Mädchen wird 2023 zur Welt kommen", teilte die 36-Jährige voller Freude ihren Fans auf Instagram mit. "Ich fühle mich mehr als gesegnet und bin überglücklich", kommentierte die Schauspielerin eine Reihe von Fotos. Auf diesen ist unter anderem der positive Schwangerschaftstest zu sehen sowie Kaleys Bauch, der bereits eine kleine Wölbung vorweist.

Auch ihr Liebster Tom meldete sich auf Instagram zu Wort. "Und dann wurde alles noch besser. Ich liebe dich so sehr wie nie zuvor, Kaley", schwärmte der Filmstar von seinem Vaterglück. Auch er teilte mehrere Schnappschüsse, wie von der Torte, die das Geschlecht ihres Babys enthüllt.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco im Oktober 2022

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco ist schwanger

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit ihrem Freund im Oktober 2022

