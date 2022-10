Krass! Bei Rapperin Megan Thee Stallion wurde eingebrochen

Das muss wohl ein großer Schock für Megan Thee Stallion gewesen sein! Die gebürtige US-Amerikanerin veröffentlichte 2016 ihre erste Single "Like a Stallion". Jedoch erlangte sie erst vier Jahre später mit Songs wie "Savage" und "Body" ihren großen Durchbruch. Mittlerweile ist Megan Pete – wie sie mit bürgerlichen Namen heißt – kaum noch aus der Rapszene wegzudenken. Auch wenn in ihrer Karriere alles rund läuft, musste die Musikerin kürzlich erst einen schockierenden Vorfall durchleben: Am vergangenen Donnerstag wurde in Megans Haus eingebrochen – nun meldete sie sich zu Wort.

Wie TMZ berichtete, hatten sich Einbrecher am Donnerstagabend in das Haus der Rapperin in Los Angeles Zutritt verschafft. Dabei ließen die Täter Schmuck im Wert von bis zu 411.000 Euro mitgehen. "Materielle Dinge können ersetzt werden, aber ich bin froh, dass alle in Sicherheit sind", twitterte die 27-Jährige. Zum Zeitpunkt des Einbruchs soll sich die Rapperin nicht im Haus befunden haben, sondern aufgrund ihres kommenden Auftritts bei der Saturday Night Live-Show schon nach New York gereist sein.

Momentan soll die Polizei versuchen, den Einbrechern auf die Schliche zu kommen. Deshalb sind die Beamten wohl gerade dabei, das Kameramaterial der Überwachungskameras von Megans Haus zu sichten. Zudem wollen sie auch noch einen Blick auf das Videomaterial der Nachbarn werfen, um die Täter so schnappen zu können.

Getty Images Megan Thee Stallion bei den Webby-Awards 2022

Instagram / theestallion Megan Thee Stallion im Oktober 2022

Getty Images Megan Thee Stallion im Oktober 2021 in Austin

